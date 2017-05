Acceptgiro blijft langer bestaan

De acceptgiro waarmee mensen over de post bedragen kunnen overmaken blijft langer bestaan. Vanaf 1 januari 2019 zouden er geen acceptgiro’s meer verwerkt worden, maar die einddatum is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat heeft Currence, het bedrijf achter de acceptgiro, besloten.

Goede doelen en sommige consumenten blijken de acceptgiro nog relatief veel te gebruiken. In 2016 werden er nog 19 miljoen stuks verwerkt. Dat waren er wel 21 procent minder dan in 2015. Het gebruik van het papieren betaalmiddel loopt al jaren terug. De meeste mensen die voor bijvoorbeeld hun tandartsrekening een acceptgiro toegestuurd krijgen betalen die tegenwoordig via mobiel of internetbankieren.