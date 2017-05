Actie FNV bij distributiecentrum Albert Heijn

Albert Heijn heeft kwaad bloed gezet bij de bonden door eenzijdig een loonsverhoging door te voeren voor werknemers in de bevoorrading. Bij het distributiecentrum in het Zuid-Hollandse Pijnacker legt een deel van het personeel donderdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur het werk neer.

Dat heeft FNV Handel laten weten. De vakbond vindt dat de supermarktketen met meer over de brug moet komen dan alleen wat extra geld, en dan met name garanties over het behoud van vaste banen. ,,Albert Heijn heeft onzeker werk tot de norm verheven en wil dat de bonden tekenen voor een oneindige inzet van goedkopere tijdelijke krachten”, aldus bestuurder Özcan Colak.