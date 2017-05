Graadmeters Wall Street tonen herstel

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten gesloten. Daarmee herstelde Wall Street iets van de stevige verliezen op woensdag. Toen zette de onrust rondom de Amerikaanse president Donald Trump druk op de graadmeters. Beleggers reageerden nu onder meer op de kwartaalcijfers van zwaargewichten Wal-Mart en Alibaba en een reeks macro-economische cijfers.

De leidende Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 0,3 procent hoger op 20.663,02 punten. De brede S&P 500 eindigde met een winst van 0,4 procent op 2365,72 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq boekte een plus van 0,7 procent tot 6055,13 punten.

Wal-Mart sloot 3,2 procent hoger. De winst van het supermarktconcern viel afgelopen kwartaal hoger uit dan verwacht. Vooral online deed het bedrijf goede zaken. Daarmee lijkt Wal-Mart een felle rivaal te worden van onder meer internethandelaar Amazon (plus 1,5 procent).

Internetmarktplaats Alibaba liet een plus van 0,5 procent noteren, nadat de kwartaalcijfers een gemengd beeld lieten zien. De iets lager dan verwachte winst werd veroorzaakt door hogere investeringen in clouddiensten en in de productie van entertainment. Ook was het bedrijf wat meer kwijt aan belastingen.

Producent van netwerkapparatuur Cisco Systems (min 7,2 procent) werd door beleggers fors lager gezet, nadat het met cijfers kwam. Met name de magere vooruitzichten stemden beleggers ontevreden.

Internetaanbieders AT&T en Verizon Communications sloten tot 1,3 procent in de plus. Toezichthouders in de Verenigde Staten hebben donderdag een begin gemaakt met het ontmantelen van de regels over netneutraliteit die in 2015 onder toenmalig president Barack Obama waren ingevoerd. Dat betekent concreet dat er op den duur weer minder regels gaan gelden voor internetproviders.

Verder reageerden beleggers op beter dan verwachte cijfers over het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering. Verder waren de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie in april iets zonniger dan een maand eerder. De industriƫle bedrijvigheid rond de Amerikaanse stad Philadelphia bleek sterk te zijn gegroeid.

De euro was 1,1110 dollar waard, tegen 1,1123 dollar bij het Europese slot eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 49,33 dollar. Brentolie werd ook 0,5 procent duurder en bracht per vat 52,49 dollar op.