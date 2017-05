Hogere koersen op beurzen Europa

De Europese aandelenbeurzen toonden vrijdag wat herstel van de koersverliezen van de afgelopen dagen. De zorgen bij beleggers over de reeks affaires waarin de Amerikaanse president Donald Trump is verwikkeld, verdwenen wat naar de achtergrond. Veel richtinggevend nieuws was er overigens niet.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde richting het middaguur 0,4 procent hoger op 526,85 punten. De MidKap won 1 procent tot 786,72 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,7 procent.

In de AEX was biotechnoloog Galapagos de sterkste stijger met een plus van 2,6 procent. Andere duidelijke stijgers waren ABN AMRO, ING en KPN met winsten tot meer dan 1 procent. Uitzender Randstad stond onderin de hoofdindex met een min van ruim 2 procent.

In de MidKap was Air France-KLM de absolute uitblinker met een winst van 3,7 procent. Ook advies- en ingenieursbureau Arcadis deed het goed bij de middelgrote fondsen met een plus van 2,7 procent, net als beursintermediair Flow Traders (plus 3,1 procent).

Roestvrijstaalproducent Aperam ging 2,1 procent vooruit in de MidKap, na een verhoging van de kredietwaardigheid door kredietbeoordelaar S&P. Chemicaliƫndistributeur IMCD (plus 1 procent) neemt de activiteiten van het Amerikaanse Bossco Industries op het gebied van distributie van speciaalchemieproducten over. Er werd geen overnamebedrag genoemd.

Bij de kleinere fondsen op het Damrak ging stamcelbedrijf Esperite 5,7 procent omlaag. Eerder op de dag daalde het aandeel zelfs bijna 30 procent, Esperite hoopt nog steeds vrijdag met zijn eerder uitgestelde jaarbericht naar buiten te komen.

Euronext zakte 0,4 procent. De exploitant van de beurzen in Amsterdam, Parijs, Brussel en Lissabon boekte afgelopen kwartaal een vrijwel stabiele omzet, ondanks lagere handelsvolumes. De nettowinst daalde.

De euro noteerde 1,1162 dollar, tegen 1,1123 dollar bij het slot in Europa op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie stond 1,2 procent hoger op 49,94 dollar en Brent steeg 1,2 procent tot 53,15 dollar.