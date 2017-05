Koolhaas in race ontwerp hoofdkantoor Arcelor

Het architectenbureau van de wereldberoemde Nederlandse architect Rem Koolhaas behoort tot de drie finalisten voor het ontwerp van het nieuwe hoofdkantoor van staalgigant ArcelorMittal in Luxemburg.

Koolhaas is in de running voor de opdracht samen met het bureau van zijn eveneens wereldberoemde collega Norman Foster en het Franse Wilmotte & Associés. Het nieuwe hoofdkantoor van ArcelorMittal komt te staan in het stadsdeel Kirschberg van Luxemburg, in de Europese wijk. Het hoofdkwartier staat nu nog in het centrum van de stad.

Een speciale jury gaat zich nu buigen over een definitieve winnaar van de ontwerpopdracht.