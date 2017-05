Shell-baas: opzeggen ‘Parijs’ nadelig voor VS

Als de Amerikaanse president Donald Trump zijn land terugtrekt uit het klimaatakkoord van Parijs, heeft dat nadelige gevolgen voor bedrijven uit de Verenigde Staten. Die waarschuwing geeft Shell-topman Ben van Beurden maandag in de Britse zakenkrant Financial Times.

,,Ik denk dat de VS zwakker staan als ze zich terugtrekken en ervoor zorgen dat ze niet meer uitgenodigd worden voor andere onderhandelingen”, zegt Van Beurden die daarbij verwijst naar bijvoorbeeld handelsakkoorden.

De bestuurder wijst er ook op dat veel Amerikaanse bedrijven actief zijn op het gebied van de energietransitie. ,,Op de een of andere manier ondervinden zij waarschijnlijk eerder nadeel dan voordeel van het uit het klimaatakkoord stappen door de VS. Dus ik zie geen positieve kant.”

Shell is van plan steeds meer te investeren in de energietransitie in de komende jaren. ,,Met de VS als onze grootste investeringslocatie, zou ik het spijtig vinden als veel bedrijven hier mogelijk op achterstand komen te staan.”

Van Beurden denkt echter niet dat de overstap naar hernieuwbare energie in gevaar komt als Trump besluit het Parijse akkoord de rug toe te keren. ,,Ik zie het akkoord hooguit wat zwakker worden. Ik denk niet dat de VS de mogelijkheid heeft om een wereldwijde maatschappelijke trend te keren.”