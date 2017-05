‘Kleine openingswinst voor AEX’

De AEX-index van de beurs in Amsterdam lijkt woensdag licht hoger te gaan openen. Beleggers op Beursplein 5 verwerken een kredietverlaging voor China door Moody’s, wat advieswijzigingen voor verschillende bedrijven en kwartaalcijfers van kleine fondsen. Verder is er weinig richtinggevend nieuws.

Er wordt vooral uitgekeken naar de notulen van de rentevergadering van de Amerikaanse Fedederal Reserve van begin deze maand, die later op de dag naar buiten komen. Toen besloot de Fed de rente onveranderd te houden. De markten houden rekening met een renteverhoging in juni en mogelijk kunnen de notulen daar wat meer duidelijkheid over geven.

Mogelijk kan uitzendconcern Randstad in beweging komen door een afwaardering bij Credit Suisse. Advies- en ingenieursbureau Arcadis kreeg juist een hoger beleggingsadvies van Kepler Cheuvreux. ING zette het koersdoel voor beursintermediair Flow Traders fors lager.

Shell overweegt zijn belang van bijna 9 procent in Canadian Natural Resources te verkopen, aldus bronnen. Het belang heeft een waarde van ongeveer 4,1 miljard Canadese dollar. Shell verkreeg de aandelen Canadian Natural eerder dit jaar, in een deal waarbij het Canadese teerzanden van de hand deed.

Bouwer Heijmans heeft een opdracht gewonnen voor de bouw van 125 woningen in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. Met de opdracht is ruim 40 miljoen euro gemoeid. Verlichtingsbedrijf Philips Lighting wordt per 19 juni opgenomen in de breed samengestelde Stoxx Europe 600 Index.

Biotechnologiebedrijf Curetis kwam met resultaten naar buiten. Investeerder Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) kwam met een trading update. Ook cijfers van investeerder Kardan staan op de rol.

De Europese beurzen lieten dinsdag kleine uitslagen zien. De AEX ging 0,1 procent hoger de handel uit op 528,17 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 791,27 punten. In Londen zakte de beurs 0,1 procent. Frankfurt en Parijs stegen tot 0,5 procent. Op Wall Street werden kleine winsten behaald.

De euro noteerde voorbeurs 1,1177 dollar, tegen 1,1226 dollar bij het Europese slot op dinsdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 51,61 dollar en Brent won 0,4 procent tot 54,34 dollar.