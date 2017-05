Kleine uitslagen op beurs Amsterdam

De beurs in Amsterdam liet woensdag kleine koersbewegingen zien. Uitzender Randstad ging flink omlaag in de AEX-index na een afwaardering door Credit Suisse. Advies- en ingenieursbureau Arcadis was bij de middelgrote fondsen juist een uitblinker dankzij een adviesverhoging door Kepler Cheuvreux.

De AEX noteerde in de vroege handel 0,1 procent hoger op 528,54 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 792,46 punten. Frankfurt en Parijs verloren tot 0,2 procent, Londen steeg 0,1 procent.

Randstad was met een min van meer dan 3 procent de grootste daler bij de hoofdfondsen. Volgens Credit Suisse hebben de financiële markten de risico’s van automatisering voor uitzendorganisaties nog niet nauwkeurig ingeprijsd. Ook het advies voor de Zwitserse branchegenoot Adecco werd door de bank verlaagd. Adecco leverde in Zürich bijna 3 procent in.

Arcadis kreeg een koopadvies van Kepler en sprong ruim 7 procent omhoog in de MidKap. Het aandeel was daarmee met afstand de grootste winnaar bij de middelgrote fondsen.

Bij de kleine bedrijven kreeg biotechnoloog Curetis een rake tik met een verlies van 8,3 procent. Het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf zag in het afgelopen kwartaal zijn verlies oplopen. De op Beursplein 5 genoteerde Israëlische investeerder Kardan meldde eveneens een groter verlies in de afgelopen periode en dook 4,4 procent in het rood.

De Britse keten van doe-het-zelfzaken Kingfisher ging in Londen 6,6 procent onderuit na een tegenvallend kwartaalbericht. Winkelbedrijf Marks & Spencer (M&S) kon beleggers op de Londense beurs wel bekoren met zijn resultaten en won 1,2 procent.

In Kopenhagen was energiebedrijf Dong Energy een stijger met een plus van 0,7 procent. Dong verkoopt zijn olie- en gasdivisie voor ruim 1,1 miljard dollar aan het Britse Ineos om zich te focussen op duurzame energie zoals windmolenparken op zee.

De euro noteerde 1,1180 dollar, tegen 1,1226 dollar bij het Europese slot op dinsdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 51,62 dollar en Brent won 0,3 procent tot 54,33 dollar.