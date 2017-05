Wall Street eindigt hoger na Fed-notulen

De beurzen in New York zijn woensdag wederom in het groen gesloten. Beleggers reageerden onder meer positief op de notulen van de laatste vergadering van de Fed, die tijdens de sessie naar buiten kwamen. Daaruit bleek dat de Amerikaanse centrale bank de rente volgende maand waarschijnlijk verder gaat opschroeven.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 21.012,42 punten. De bredere S&P 500 won 0,3 procent, tot 2404,39 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,4 procent bij op 6163,02 punten. De graadmeters op Wall Street zaten de afgelopen dagen ook al in de lift.

Het merendeel van de Fed-bestuurders staat open voor een snelle nieuwe rentestap als de Amerikaanse economie zich in lijn met de verwachtingen blijft ontwikkelen. De Federal Reserve liet zijn belangrijkste rentetarief begin deze maand nog ongemoeid. De markten hielden er de afgelopen tijd al rekening mee dat de rente bij de volgende vergadering medio juni waarschijnlijk wel omhoog gaat.

Na het verschijnen van de notulen steeg de euro duidelijk in waarde ten opzichte van de dollar. De Europese munt noteerde 1,1219 dollar, tegen 1,1172 dollar bij het Europese beursslot eerder op de dag.

Tiffany & Co was bij de bedrijven een opvallende verliezer, met een min van bijna 9 procent. De juweliersketen verraste beleggers met de mededeling dat de vergelijkbare verkopen in het eerste kwartaal zijn afgenomen. Ook doe-het-zelfketen Lowe’s en auto-onderdelenmaker Advance Auto Parts kwamen met tegenvallende cijfers. Zij noteerden respectievelijk 3 en ruim 5 procent lager.

Winkelketen Container Store maakte juist een koerssprong van meer dan 32 procent vanwege een flink gestegen kwartaalwinst. Intuit was na een kwartaalbericht eveneens in trek. Het softwarebedrijf won bijna 7 procent.

Manchester United, die een beursnotering in New York heeft, kreeg er verder 2,7 procent bij. Bij het sluiten van de beurs stond de voetbalclub in de finale van de Europa League met 2-0 voor op Ajax. Het winnen van de cup is financieel interessant, niet alleen vanwege het prijzengeld maar ook omdat de club dan verzekerd is van deelname aan de lucratieve Champions League.

De olieprijzen lieten een daling zien. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent in prijs tot 51,33 dollar en Brent werd 0,4 procent goedkoper op 53,96 dollar per vat.