OPEC beperkt productie negen maanden extra

De Organisatie van Olie-Exporterende Landen (OPEC) is het bij haar vergadering in Wenen eens geworden over een verlenging van de productieverlaging tot eind maart volgend jaar. De minister van Olie van Koeweit bevestigde donderdagmiddag de geruchten die daarover al langer de ronde deden.

Zijn Saudische collega had voorafgaand aan de vergadering al laten doorschemeren dat de productieverlaging waarschijnlijk met negen maanden verlengd zou worden. Een officiƫle verklaring van de OPEC moet nog naar buiten worden gebracht.

Het oliekartel heeft samen met andere grote olieproducenten zoals Rusland sinds begin dit jaar de productie met 1,8 miljoen vaten per dag verlaagd om zo de prijzen te stutten. Die verlaging loopt eind juni af, maar er blijft sprake van overaanbod op de oliemarkt. Saudi-Arabiƫ, het belangrijkste OPEC-lid, en Rusland hadden al aangekondigd voorstander te zijn van een verlenging.

De olieprijzen gingen donderdagmiddag omlaag, na eerder op de dag nog hoger te hebben gestaan. Er was bij oliehandelaren enige hoop dat de OPEC mogelijk met een grotere verlaging van de productie zou komen. De verlenging met negen maanden was reeds verwerkt in de prijzen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) noteerde omstreeks 16.15 uur 0,6 procent lager op 51,06 dollar en Brentolie daalde 0,4 procent tot 53,74 dollar per vat.