GM aangeklaagd om sjoemelsoftware in trucks

DETROIT (ANP/BLOOMBERG) De Amerikaanse automaker General Motors (GM) is in de Verenigde Staten aangeklaagd omdat het in zijn vrachtwagens gebruik zou hebben gemaakt van sjoemelsoftware om emissietesten te manipuleren. Mensen die trucks van GM bezitten of leasen hebben de zaak aangespannen.

Volgens de documenten die bij de rechtbank zijn ingediend zou GM in twee van zijn modellen die tussen 2011 en 2016 zijn geproduceerd sjoemelsoftware hebben geïnstalleerd. Daarmee zou het bedrijf de zesde automaker zijn die daarvan wordt beschuldigd sinds Volkswagen in 2015 daarover met een bekentenis kwam.

In de documenten wordt meer dan tachtig keer verwezen naar Volkswagen dat eerder fors met de billen bloot moest. De kwestie heeft al geleid tot vele miljarden aan boetes voor het Duitse concern.