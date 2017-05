Weinig beweging op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag vrijwel gelijk aan de slotstanden van donderdag gesloten. De agenda was nagenoeg leeg. Beleggers leken al vervroegd van het extra lange weekend te genieten. Wall Street blijft maandag namelijk gesloten vanwege Memorial Day.

De leidende Dow-Jonesindex sloot vlak op 21.080,28 punten. Ook de brede S&P 500 kwam maar mondjesmaat in beweging en eindigde op 2415,82 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq sloot op 6210,20 punten, 0,1 procent boven de slotstand van donderdag.

Eerder op vrijdag bleek dat de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal sterker was gegroeid dan eerder was gedacht. De sterkere groei hangt samen met de consumentenbestedingen die hoger uitvielen dan eerder voorzien. Ook de bedrijfsinvesteringen bleken sterker dan eerder geraamd.

Qua bedrijven stond UPS in de belangstelling. De pakketbezorger kreeg een fikse boete in de staat New York, omdat het niet genoeg zou hebben gedaan om de illegale invoer van sigaretten tegen te gaan. UPS maakte overigens bekend in beroep te gaan tegen de beslissing van de rechter. Het aandeel UPS sloot 0,1 procent lager.

Chipmaker Nvidia eindigde met een plus van 2,6 procent. Het Japanse telecombedrijf Softbank zou naar verluidt op termijn zijn miljardenaandeel in het bedrijf verder willen uitbouwen. Eerder deze week werd bekend dat de Japanners een belang van krap 5 procent had genomen in Nvidia.

Verder viel de koerssprong van clouddienstverlener Nutanix (plus 11,5 procent) op. Het verlies van het bedrijf in het afgelopen kwartaal viel lager uit dan was voorzien. Ook het aandeel van Deckers Outdoor was in trek, nadat de fabrikant van Uggs een onverwachte kwartaalwinst presenteerde. Het aandeel eindigde bijna 19 procent hoger.

Gameswinkelketen GameStop verloor bijna 6 procent aan beurswaarde. De retailer kwamen met beter dan verwachte kwartaalresultaten maar liet zijn verwachtingen voor het hele jaar ongewijzigd. Budgetwinkelketen Big Lots (plus 2,9 procent) stelde zijn verwachtingen wél naar boven bij en werd daarvoor door beleggers beloond.

De olieprijzen gingen na de tik van een dag eerder vrijdag juist omhoog. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent duurder op 49,75 dollar en voor Brent moest 1,2 procent meer worden betaald op 52,08 dollar per vat.

De euro was 1,1169 dollar waard, tegen 1,1174 dollar bij het Europese slot eerder op de dag.