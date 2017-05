Kleine min AEX op rustige handelsdag

De AEX-index in Amsterdam stond maandagmiddag licht in de min. Beleggers moesten het doen zonder groot richtinggevend nieuws en de beurzen in Londen en New York blijven gesloten. Wel wordt uitgekeken naar de uitspraak van de Ondernemingskamer over AkzoNobel nabeurs.

De toonaangevende AEX-index stond omstreeks 15.50 uur 0,1 procent in de min op 527,27 punten. De MidKap stond vlak op 796,50 punten. De hoofdgraadmeter in Frankfurt stond onveranderd, terwijl Parijs juist 0,1 procent daalde.

Bij de grootste winnaars onder de hoofdfondsen waren de verzekeraars NN en Aegon met plussen tot 1,5 procent. De grootste dalers waren telecomconcern Altice, ING en maritiem dienstverlener SBM Offshore met minnen tot 1 procent.

Het aandeel AkzoNobel kwam niet in beweging. De Ondernemingskamer in Amsterdam velt nabeurs een oordeel in de zaak die door een groep Akzo-aandeelhouders onder aanvoering van activistische investeerder Elliott is aangespannen. Zij eisen onder meer de aanstelling van één of meer onafhankelijke commissarissen om toe te zien op gesprekken met PPG Industries. Akzo ziet een overname door de Amerikanen niet zitten.

In de MidKap leed BAM een koersverlies van 0,8 procent. Het bouwbedrijf is in verlegenheid geraakt door problemen met de in aanbouw zijnde parkeergarage bij de luchthaven in Eindhoven die zaterdag deels instortte. BAM is verantwoordelijk voor dat project. Kenners rekenen op een schadepost van zo’n 10 miljoen tot 12 miljoen euro.

De koers van luchtvaartconcern IAG stond enigszins onder druk. Een computerstoring bij British Airways, dat onderdeel is van IAG, zorgde dit weekend voor veel vertragingen en annuleringen van honderden vluchten. IAG heeft naast Londen ook een notering in Madrid. Daar ging het aandeel 0,3 procent omlaag.

De euro was 1,1173 dollar waard, tegen 1,1174 dollar bij het Europese slot op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie stond vlak op 49,81 dollar per vat. Ook Brent stond onveranderd, op 52,17 dollar per vat.