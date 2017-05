Lichte verliezen op beurzen Europa

De Europese aandelenmarkten stonden dinsdagmiddag op overwegend lichte verliezen. Bij de hoofdfondsen in Amsterdam was AkzoNobel de gebeten hond, na de overwinning die het verf- en chemieconcern in de rechtszaal heeft behaald op een groep kritische aandeelhouders onder aanvoering van investeerder Elliott.

De toonaangevende AEX-index stond kort na de licht negatieve opening op Wall Street 0,3 procent lager op 526,35 punten. De MidKap daarentegen ging 0,2 procent omhoog naar 798,35 punten. De DAX in Frankfurt stond nagenoeg vlak, De FTSE in Londen en de CAC 40 in Parijs leverden tot 0,5 procent in.

De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam bepaalde maandag dat AkzoNobel geen buitengewone vergadering hoeft te beleggen om de aandeelhouders te laten stemmen over de positite van president-commissaris Antony Burgmans. Elliott had daar om gevraagd omdat de topman een overname door PPG Industries zou frustreren.

De Amerikaanse branchegenoot liet weten zijn opties rond AkzoNobel te bekijken. Als PPG de overname wil doorzetten, moet het voor 1 juni een officieel biedingsbericht indienen. Er ligt nog een verzoek om uitstel bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Beleggers zetten het aandeel AkzoNobel 1,8 procent lager Daarmee was het de sterkste daler in de AEX. Verder stonden financiƫle waarden wat onder druk. ING, ABN AMRO,en NN Group leverden tot 0,9 procent in. Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was digitaal beveiliger Gemalto met een plusje van 0,4 procent.

In Londen verloor luchtvaartconcern IAG 1,7 procent na de grote computerstoring die bij dochteronderdeel British Airways de afgelopen dagen trof. Branchegenoot Ryanair daarentegen won 2,4 procent na positief ontvangen resultaten.

De euro was 1,1190 dollar waard, tegen 1,1179 dollar bij het Europese slot maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,3 procent tot 49,15 dollar. Brentolie werd 1,9 procent goedkoper op 51,31 dollar per vat.