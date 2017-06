Europese beurzen op winst

De belangrijkste Europese beursgraadmeters stonden donderdag halverwege de middag in de plus. In Amsterdam herstelde AkzoNobel na een koersdip na het terugtrekken van overnamekandidaat PPG. Verder werd een positief banenrapport van salarisstrookverwerker ADP over het Amerikaanse bedrijfsleven verwerkt.

De AEX-index aan het Damrak noteerde omstreeks 15.45 uur 0,5 procent hoger op 526,88 punten. De MidKap klom 0,7 procent, tot 803,69 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,7 procent.

AkzoNobel zakte aanvankelijk ruim 3 procent in het rood, maar boog dat om naar een plusje van 0,1 procent. PPG Industries zet zijn overnameplannen voorlopig in de ijskast. De Amerikanen hadden zo’n 22,4 miljard euro over voor het Nederlandse verf- en chemieconcern, maar werden enkele keren de deur gewezen.

Telecombedrijf Altice was met een winst van 2,9 procent de sterkste stijger onder de hoofdfondsen. Philips deed het met een plus van 1,8 procent ook goed. Het in gezondheidszorg gespecialiseerde technologieconcern kondigde een aantal stappen aan in de zorg voor kankerpatiƫnten. Boskalis was de grootste verliezer met een min van 0,6 procent.

In de MidKap steeg TKH Group 2,3 procent. KBC Securities schroefde het koersdoel voor het aandeel van het technologiebedrijf op. Daarmee was TKH na Air France-KLM (plus 2,4 procent) de grootste stijger.

Banco Popular ging in Madrid bijna 16 procent onderuit na berichten dat een Europese toezichthouder heeft gewaarschuwd dat de Spaanse bank gevaar loopt wanneer er geen koper wordt gevonden.

In Londen verloor BT Group 1 procent. De Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley verlaagde het advies voor het Britse telecomconcern vanwege zorgen over de kasstromen van het bedrijf. Online autoverkoper Auto Trader steeg daarentegen ruim 5 procent na een adviesverhoging door Barclays en bereikte een nieuw tussentijds hoogtepunt.

De olieprijzen herstelden wat na de daling een dag eerder. Op de termijnmarkt kostte een vat Amerikaanse olie 0,2 procent meer op 48,40 dollar. Brentolie daarentegen werd 0,2 procent goedkoper op 50,67 dollar per vat. De euro was 1,1220 dollar waard, tegen 1,234 dollar bij het slot van de Europese beurshandel op woensdag.