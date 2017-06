Groei bij architecten en hoveniers houdt aan

Architecten, ingenieurs en hoveniers zijn het jaar goed begonnen. Hun omzetten gingen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het eerste kwartaal opnieuw flink omhoog.

De opbrengsten van de architecten stegen met dik 8 procent ten opzichte van een jaar eerder en die van de ingenieurs met bijna 7 procent. Bij hoveniers was sprake van een omzetplus van ruim 10 procent.

Het gaat al een tijdje goed met deze beroepsgroepen, nadat ze een paar jaar hard waren getroffen door de crisis. De omzet van de architecten zit al tien kwartalen op rij in de lift, die van de ingenieurs zelfs zestien. Voor de hoveniers is de reeks wat korter, met drie kwartalen op rij.

Het CBS rekent deze bedrijven tot de zakelijke dienstverlening, waar branchebreed al sinds het vierde kwartaal van 2013 sprake is van omzetgroei. De omzet van de sector steeg in het eerste kwartaal met een kleine 7 procent. Daarmee was de groei wat sterker dan in de voorgaande twee kwartalen, aldus het CBS.