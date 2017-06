Spotify wijst oprichter terecht na interview

Spotify heeft zijn medeoprichter Martin Lorentzon vrijdag terechtgewezen, nadat die op de Zweedse radio had gezegd dat het technologiebedrijf geen geld nodig heeft en niet werkt aan een beursgang op Wall Street. Het bedrijf achter de gelijknamige streamingdienst liet weten dat Lorentzon geen woordvoerder is, en dat een beursnotering zeker nog een optie is.

Spotify maakte vorige maand bekend dat het een aantal Amerikaanse zakenbanken in de arm heeft genomen om de mogelijkheden van een beursgang te onderzoeken. Sinds het Zweedse technologiebedrijf tien jaar geleden werd opgericht, heeft het bij elkaar 1,5 miljard dollar opgehaald bij investeerders. Spotify is met 50 miljoen betalende gebruikers de grootste muziekaanbieder in zijn soort, maar het bedrijf maakt nog altijd structureel verlies.