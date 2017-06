AEX opent met klein verlies

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met verlies geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen zonder grote koersuitslagen aan de handel. Marktpartijen verwachten een rustig begin van de week aangezien veel beurzen, waaronder die in Frankfurt en Zürich, gesloten zijn. Ook in Nederland genieten veel beleggers van een lang pinksterweekend.

De AEX-index op Beursplein 5 stond na enige minuten handelen 0,2 procent lager op 525,46 punten. De MidKap daalde 0,2 procent naar 805,95 punten. De beurs in Parijs noteerde 0,2 procent in de min. De Londense FTSE-index klom 0,1 procent.

Digitaal beveiliger Gemalto en olieconcern Shell waren de sterkste stijgers onder de hoofdfondsen op het Damrak met plussen van 0,7 procent. Staalconcern ArcelorMittal sloot de rij met een verlies van 0,9 procent.