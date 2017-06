Apple presenteert slimme speaker HomePod

Apple heeft een slimme speaker gepresenteerd die met spraakcommando’s te bedienen is. Met de HomePod wil het Amerikaanse technologiebedrijf de strijd aangaan met concurrenten als Google en Amazon, die al langer zo’n apparaat verkopen.

Met een slimme speaker kunnen gebruikers onder meer muziek bedienen en zoekopdrachten uitvoeren. De HomePod moet zich onderscheiden ten opzichte van andere slimme speakers met zijn geluidskwaliteit, zo benadrukte Apple maandag tijdens een presentatie voor ontwikkelaars. Tegelijk gaat het de strijd aan met de niet-slimme speakers van Sonos, dat wél al bekendstaat om zijn geluidskwaliteit.

De nieuwe speaker gaat 350 dollar kosten en komt in december uit in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Of en wanneer de HomePod naar Nederland komt is nog niet bekendgemaakt. Vanwege de taalbarrière zijn de spraakbediende speakers van Amazon en Google overigens ook nog niet in Nederland verkrijgbaar.

Tijdens de presentatie werd verder een reeks updates voor bestaande apparaten en apps aangekondigd. Zo onthulde Apple onder meer nieuwe versies van zijn MacBook-laptops, iMac-desktops en iPads.

Verder werd onder meer een dienst waarmee mensen onderling geld kunnen versturen en navigatie voor binnen in gebouwen beloofd. Schiphol zal die laatste dienst direct ondersteunen.