Beurs Qatar keldert na diplomatieke ruzie

De aandelenbeurs in Qatar ging maandag hard omlaag nadat Saudi-Arabië, Egypte, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten alle diplomatieke relaties hebben verbroken met de Golfstaat. Zij beschuldigen Qatar ervan banden te onderhouden met terroristische groeperingen.

De hoofdindex in Doha kelderde ruim 7 procent, het grootste koersverlies sinds begin vorig jaar. Beleggers in Qatar zijn nerveus geworden over de politieke risico’s door de ruzie tussen de Arabische landen en deden hun aandelen in de verkoop.

Ook elders in de Golfregio stonden de beurzen in de min. Zo zakte de hoofdindex in Dubai 0,8 procent en die in Abu Dhabi 0,3 procent.