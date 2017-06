Europese beurzen doen weer een stap terug

De Europese aandelenmarkten hebben dinsdag opnieuw een stap terug gedaan. Net als op tweede pinksterdag ontbrak het aan nieuws om de handel een duwtje in de rug te geven. Beleggers zijn daarnaast terughoudend in aanloop naar onder meer de Britse verkiezingen en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) later deze week.

Op het Damrak in Amsterdam eindigde de AEX-hoofdindex 0,5 procent lager op 521,71 punten. De MidKap daalde eveneens 0,5 procent, en sloot op 800,22 punten. De belangrijkste graadmeters in Parijs en Frankfurt leverden tot 1 procent in, de FTSE in Londen sloot nagenoeg vlak.

Sterkste daler bij de Amsterdamse hoofdfondsen was biotechnologiebedrijf Galapagos met een verlies van 4 procent. Staalconcern ArcelorMittal en verzekeraar Aegon leverden allebei 2,4 procent in. Slechts vier AEX-fondsen hielden het hoofd boven water, vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco, bierbrouwer Heineken, informatieleverancier RELX en verfproducent AkzoNobel, met plusjes tot 0,5 procent.

In de MidKap sloot kunstmestproducent OCI de rij met een verlies van bijna 4 procent. Verzekeraar ASR profiteerde van een adviesverhoging door Morgan Stanley en behoorde met een plus van 1,1 procent tot sterkste stijgers. Uitblinker was Air France-KLM met een winst van 4,1 procent. Brancheorganisatie IATA heeft de winstprognose voor de luchtvaartsector voor 2017 opgeschroefd.

Concurrent Lufthansa gooide in Frankfurt eveneens hoge ogen, met een koerswinst van 1,2 procent. De Duitse luchtvaartmaatschappij liet zelf bovendien weten dat de vraag naar vluchten is gegroeid dit jaar, vooral in de VS en Azië.

Banco Popular leverde in Madrid nog eens ruim 6 procent in. De worstelende Spaanse bank kelderde maandag ruim 18 procent en heeft sinds vorige week meer dan 50 procent aan beurswaarde verloren. In Zürich verloor de Zwitserse farmaceut Roche meer dan 5 procent na tegenvallende onderzoeksresultaten van een medicijn tegen borstkanker.

De euro was aan het einde van de Europese beurshandel 1,1265 dollar waard, tegen 1,1253 dollar een dag eerder. De prijs van Amerikaanse olie steeg 0,7 procent naar 47,72 dollar per vat. Brentolie werd 0,4 procent duurder en bracht per vat 49,63 dollar op.