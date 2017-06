Omzet mkb groeit weer harder

De omzet in het midden- en kleinbedrijf is vorig jaar met ruim 7 procent gegroeid. Dat is sneller dan een jaar eerder, aldus accountantsvereniging SRA.

Concreet kwam de stijging van de opbrengsten uit op 7,4 procent, tegen 5,1 procent in 2015. De winstgroei zwakte juist af naar 20,4 procent. In 2015 was dat nog 29,9 procent en in 2014 zelfs 31,5 procent. De daling kwam vooral door gestegen loonkosten. Die gingen met gemiddeld 6 procent omhoog.

De bouw was verreweg de best presterende sector met een winstgroei van 81,2 procent, gevolgd door de medische sector. De logistiek en sector automotive zagen de winst juist minder groeien. De zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg presteerden het best met een omzetgroei van 11,5 procent. Hier was de winstgroei 28,7 procent. Tegelijkertijd stegen in deze regio ook de personeelskosten het hardst.