Australië evenaart Nederlands groeirecord

Australië heeft met zijn 103e kwartaal op rij zonder recessie een economisch record geëvenaard. Dat record was in handen van Nederland, dat tot het uitbreken van de wereldwijde financiële en bankencrisis ook 103 kwartalen op rij groei kende.

De Australische economie kromp voor het laatst in de eerste twee kwartalen van 1991. ,,Een hele generatie Australiërs is nu opgegroeid zonder een recessie te hebben meegemaakt”, merkte minister Scott Morrison van Financiën op. ,,Dat is een enorm succes, dat we niet als vanzelfsprekend moeten beschouwen.”

De cijfers in het eerste kwartaal vielen met een groei van 0,3 procent gunstig uit voor de Australische economie. Sommige economen dachten dat een krimp in de eerste drie maanden tot de mogelijkheden behoorde.