Rustig begin op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine plussen aan de nieuwe handelssessie begonnen. Beleggers doen rustig aan in afwachting van donderdag.

Die dag staat namelijk bol van de gebeurtenissen met onder meer het verhoor van voormalig FBI-directeur James Comey, waardoor de positie van president Donald Trump mogelijk verder onder druk kan komen te staan. Ook gaan de Britten die dag naar de stembus en volgt er een rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB).

De leidende Dow-Jonesindex stond woensdag kort na de openingsbel 0,1 procent in de plus op 21.163 punten. De brede S&P 500 won ook 0,1 procent tot 2432 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,3 procent aan tot 6292 punten.

Het aandeel Tesla noteerde in de vroege handel 0,7 procent hoger. De bouwer van elektrische auto’s Tesla kondigde aan een nieuwe fabriek te willen bouwen voor de Model Y, die in 2019 op de markt moet komen. De bestaande fabriek in Fremont barst volgens het bedrijf uit zijn voegen.