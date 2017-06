Transportsector blaakt van vertrouwen

Het vertrouwen onder ondernemers in de transportsector heeft het hoogste niveau in tien jaar bereikt. Driekwart van de ondernemers ziet de toekomst rooskleurig tegemoet, zo meldt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) woensdag in zijn conjunctuurenquête.

Met name de bedrijvigheid in het internationale goederenvervoer loopt voor op de verwachtingen. Transportbedrijven profiteerden volgens TLN van de sterke volumegroei in de Nederlandse goederenexport in februari. Ook kijken de ondernemers terug op een eerste kwartaal dat beter verliep dan gedacht. Qua bedrijvigheid was het zelfs het beste eerste kwartaal sinds 2007.

Het omzetniveau blijft volgens TLN gelijk, terwijl de winst de komende tijd licht zal dalen. Veel ondernemers klagen nog altijd over te lage prijzen, ondanks een stijging naar het hoogste niveau in zes jaar. Daar staat tegenover dat de orderportefeuilles van bedrijven goed gevuld zijn, ten opzichte van eerdere kwartalen.