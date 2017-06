Trump belooft maatregelen tegen dump staal

De Amerikaanse president Donald Trump heeft andermaal beloofd zich hard te zullen maken voor Amerikaanse staalproducenten. In een toespraak in Ohio op woensdag zei hij snel met maatregelen te zullen komen om buitenlandse bedrijven te stoppen die in zijn ogen staal tegen kunstmatig lage prijzen op de Amerikaanse markt dumpen.

,,Wacht maar”, aldus Trump. ,,We zullen het dumpen tegengaan. We stoppen ook de vernietiging van onze bedrijven en onze werknemers.”

De effecten van staalinvoer voor de nationale veiligheid van de VS worden ondertussen onderzocht via het zelden gebruikte artikel 232 van de zogeheten Trade Expansion Act. Als hier bewijs voor wordt gevonden, kan Trump verregaande bevoegdheden krijgen. Hij zou dan eigenhandig de staalimport kunnen beperken of zelfs verbieden. Het betreffende onderzoeksrapport moet uiterlijk begin volgend jaar af zijn.