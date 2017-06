Financials opnieuw in trek op Damrak

De AEX-index op Beursplein 5 stond donderdagochtend licht in de plus onder aanvoering van de financiële fondsen. Na een relatief rustig begin van de week hebben beleggers een drukke dag voor de boeg met een rentebesluit van de ECB, de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk en de verklaring van de ontslagen FBI-directeur James Comey.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de vroege handel 0,2 procent hoger op 523,94 punten. De MidKap bleef vrijwel onveranderd op 806,57 punten. Ook de beurzen in Londen en Parijs noteerden vrijwel vlak. De DAX in Frankfurt steeg 0,2 procent.

De financiële aandelen waren opnieuw in trek op het Damrak. Verzekeraar Aegon was de grootste stijger onder de hoofdfondsen met een winst van 1,1 procent. ING volgde met een winst van 0,9 procent. Sterkste daler was biotechnologiebedrijf Galapagos met een min van 1,8 procent.

AkzoNobel zakte 0,3 procent. Thierry Vanlancker, hoofd van de chemietak van het concern, zei in een interview met persbureau Bloomberg dat Akzo vanaf september openstaat voor biedingen op de afdeling speciaalchemie. Begin november moet duidelijk zijn of een verkoop de beste optie is.

Bij de kleinere fondsen won Lucas Bols 2,2 procent. De producent van likeuren en sterke dranken zag de resultaten in het afgelopen boekjaar toenemen. Daarbij profiteerde het bedrijf van groei op eigen kracht en de samenwerking met het Franse Rémy Cointreau bij het merk Passoã.

In Frankfurt zakte Rocket Internet ruim 1 procent. De Zweedse investeringsmaatschappij Kinnevik doet haar resterende aandelen in de Duitse start-upinvesteerder met een waarde van bijna 228 miljoen euro van de hand. In februari verkocht de investeerder ook al een pluk aandelen.

Credit Suisse daalde 0,2 procent in Zürich. De Zwitserse bank heeft 4,3 miljard dollar opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen. Met het verse kapitaal versterkt de bank zijn kapitaalbuffer.

De euro was 1,1260 dollar waard, tegen 1,1252 dollar bij het Europese slot op woensdag. De olieprijzen herstelden weer wat na de flinke daling een dag eerder. Een vat Amerikaanse ruwe olie kostte 0,7 procent meer op 46,05 dollar. Brent werd 0,8 procent duurder op 48,43 dollar.