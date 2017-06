ANBO en De Unie willen meepraten in de polder

Seniorenorganisatie ANBO en vakbond De Unie willen voortaan ook meepraten op het hoogste niveau van het Nederlandse polderoverleg. Ze hebben daarvoor een aanvraag ingediend voor aansluiting bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP). Ook de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV) wil graag bij de VCP gaan horen.

De drie clubs zijn nu nog niet vertegenwoordigd binnen bijvoorbeeld de Sociaal-Economische Raad. De VCP zit hier net als FNV en CNV wel al langer aan tafel. Bij de VCP zijn meer dan vijftig vakorganisaties aangesloten, waaronder politievakbond ACP en pilotenbond VNV.

VCP-voorzitter Nic van Holstein is blij met de nieuwe aanvragen, zo liet hij vrijdag weten. Aansluiting van de drie organisaties zou volgens hem betekenen dat zijn vakcentrale straks niet zo’n 100.000 maar circa 270.000 mensen mag vertegenwoordigen in Den Haag.

De aanvraag van seniorenorganisatie ANBO is extra interessant, omdat die club niet specifiek voor werkenden opkomt. Volgens Van Holstein is er bij de achterban van ANBO de laatste tijd echter wel sprake van een toenemend aantal mensen dat nog op de arbeidsmarkt actief is.

Het gaat overigens niet om een echte fusie van de organisaties met de VCP, maar puur om de belangenbehartiging in het polderoverleg. ANBO en de twee andere clubs hebben bij de VCP onder meer aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat er in de onderhandelingen tussen werkgevers, werknemers en de overheid ook plaats is voor thema’s als gezondheid, zorg en de woonomgeving.

Voor ze daadwerkelijk kunnen toetreden tot de vakcentrale moet er binnen de VCP overigens nog wel een bepaalde procedure worden doorlopen. Naar verwachting wordt over de aanvragen later deze maand een knoop doorgehakt.