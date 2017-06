Arbeidsmarkt trekt het hardst aan in Zeeland

De arbeidsmarkt in Zeeland is het afgelopen jaar het hardst aangetrokken. Er kwamen in het eerste kwartaal van 2017 40 procent meer banen bij in die provincie ten opzichte van de eerste drie maanden van 2016, meldt het CBS. Het aantal werklozen per vacature, wat de krapte op de arbeidsmarkt aangeeft, was in Zeeland met 1,8 het laagste van Nederland. In Utrecht is de arbeidsmarkt even krap.

In de drie noordelijke provincies en Flevoland is de arbeidsmarkt het ruimst. Toch hoorden Friesland en Flevoland bij de provincies met de grootste verbetering. In Friesland daalde het aantal werklozen per vacature van 6,3 naar 3,6. In Flevoland ging dat cijfer van 5,8 naar 3,5.

Het aantal vacatures ging in het afgelopen jaar in alle provincies omhoog. Tegelijkertijd daalde de werkloosheid in het hele land. Dat ging het hardst in Friesland en het langzaamst in Overijssel. Groningen kent nu de hoogste werkloosheid, Zeeland de laagste.