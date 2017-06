Winsten op beurzen na Britse stembusgang

De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met winst de handel uitgegaan. Ook elders in Europa kleurden graadmeters groen. Beleggers reageerden onder meer op de uitslag van de Britse verkiezingen. Daarbij lukte het premier Theresa May niet om met haar partij de Conservatieven de absolute meerderheid in het parlement te behouden. In Londen kreeg de beurshandel extra steun van de waardedaling van het Britse pond

De AEX sloot uiteindelijk 0,7 procent in de plus op 527,30 punten. De MidKap klom bijna 1 procent tot 815,45 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,8 procent. De FTSE in Londen eindigde 1,1 procent hoger. Een goedkopere munt is gunstig voor de grote Britse internationals die veel omzet in dollars realiseren.

Inmiddels heeft May duidelijk gemaakt dat ze een nieuwe minderheidsregering wil vormen die verder gaat met de brexit. Ze doet een beroep op de Noord-Ierse partij DUP om aan een parlementaire meerderheid te komen. May heeft ook bevestigd dat de onderhandelingen over het Britse vertrek uit de EU over tien dagen beginnen.

Op de Londense beurs deden onder meer defensieve aandelen zoals de gouddelvers Fresnillo en Randgold Resources het goed, met winsten van 3,6 en 1,4 procent. De banken Royal Bank of Scotland en Lloyds Banking Group waren minder in trek, met verliezen van 2,5 en 1 procent.

Op het Damrak was verzekeraar Aegon de sterkste stijger bij de hoofdfondsen met een winst van 2,7 procent. Heineken sloot de rij met een min van nog geen 0,1 procent.

Beter Bed won bij de kleinere fondsen bijna 8 procent. De beddenverkoper heeft een hoger beleggingsadvies gekregen van Bank Degroof Petercam. Volgens een analist kan Beter Bed een aantrekkelijke overnameprooi zijn voor investeringsmaatschappijen. Bouwer Heijmans won 4,7 procent na een adviesverhoging door Kepler Cheuvreux.

Buiten Nederland en Groot-Brittannië was er onder meer aandacht voor Credit Suisse, die 1,9 procent won in Zürich. De Zwitserse bank schrapt volgens persbureau Reuters nog eens 1500 banen in Londen.

De euro was 1,1186 dollar waard, tegen 1,1217 dollar bij het slot een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 45,95 dollar. Een vat Brent werd ook 0,7 procent duurder, op 48,18 dollar.