AEX begint in het rood

De aandelenbeurs aan het Amsterdamse Damrak is maandag in het rood begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden in de min. De beurshandel staat deze week vooral in het teken van de vergadering van de Amerikaanse centrale bank, die woensdag naar verwachting de rente zal verhogen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent lager op 524,85 punten. De MidKap zakte 0,8 procent tot 809,32 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,4 procent.

Ook in Amsterdam stonden de technologiebedrijven onder druk in navolging van de koersverliezen in Aziƫ en New York. Sterkste daler in de AEX was chipmachinemaker ASML met een min van 3,5 procent. Tankopslagbedrijf Vopak ging aan kop met een winst van 0,9 procent.