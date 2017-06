Helft Nederlanders betaalt voor onlinevideo

Bijna de helft van de Nederlanders van achttien jaar of ouder betaalt wel eens om naar films of series te kijken via een internetdienst, blijkt uit cijfers van marktonderzoeker GfK. Dat gebeurt vooral via abonnementen op videodiensten als Netflix of Videoland, maar ook via losse verkoop.

Onlinevideo vervangt traditioneel tv kijken slechts voor een deel, maar zorgt er vooral voor dat er meer wordt gekeken. Jongeren van achttien tot 34 jaar bekijken dagelijks drie uur en veertig minuten online naar video. 55-plussers komen tot veertig minuten per dag.

Van de mensen met een abonnement op een videodienst heeft 31 procent zelfs een abonnement op meerdere diensten. Voor kabelaars kunnen de onlinevideodiensten een bedreiging vormen. Twee van de vijf mensen met een abonnement op een videodienst versoberden het pakket dat werd afgenomen bij de kabelaar. Bij mensen zonder abonnement op een videodienst is dat 15 procent.