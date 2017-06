Topman Uber voorlopig langs de zijlijn

Topman Travis Kalanick van Uber gaat voor onbepaalde tijd met verlof. Dat heeft hij laten weten in een bericht aan het personeel dat in handen is van verscheidene Amerikaanse media. Het bedrijf achter de bekende taxi-app ligt onder vuur door beschuldigingen over seksuele intimidatie en ander wangedrag op de werkvloer.

Het advocatenkantoor van voormalig minister van Justitie Eric Holder heeft in opdracht van Uber de bedrijfscultuur doorgelicht en is met een lange lijst met aanbevelingen gekomen. De eerste daarvan is een versterking van het management met een operationeel directeur en een herverdeling van de taken van Kalanick.