Centrale bank VS schroeft rente verder op

De Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve, heeft het belangrijkste rentetarief opnieuw verhoogd. De financiële markten hielden over het algemeen al rekening met een verhoging.

Het rentetarief in de Verenigde Staten stond sinds maart op een bandbreedte van 0,75 tot 1 procent en wordt nu verhoogd naar 1 tot 1,25 procent. De Fed besloot in december voor het eerst in een jaar tijd de rente te verhogen, waarna in maart een nieuwe rentestap volgde.

Fed-voorzitter Janet Yellen komt later met een toelichting op het rentebesluit. Mogelijk wordt daarin meer duidelijk over het tempo van toekomstige rentestappen. De centrale bank hield vast aan zijn voorspelling voor nog één renteverhoging dit jaar.

Overigens is in de markt onzekerheid ontstaan over dat tempo na tegenvallende cijfers over de Amerikaanse inflatie en winkelverkopen die woensdag naar buiten kwamen. Daardoor kwam de dollar onder druk te staan.