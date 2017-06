Olieprijzen nog lager na cijfers voorraden VS

De olieprijzen gingen woensdag nog verder omlaag na cijfers over de olievoorraden in de Verenigde Staten. Uit informatie van het Amerikaanse energiebureau EIA bleek dat de voorraden vorige week beduidend minder sterk krompen dan door de markt werd verwacht.

De prijs van een vat Amerikaanse olie dook kort na bekendmaking van de gegevens 3,3 procent omlaag tot 44,95 dollar en Brentolie zakte 3,1 procent tot 47,18 dollar per vat. Volgens het EIA daalden de voorraden aan ruwe olie in de VS met 1,7 miljoen vaten, terwijl analisten op een afname met 2,8 miljoen vaten hadden gerekend.

De nieuwe cijfers wakkeren de zorgen over een hardnekkig overaanbod op de oliemarkt verder aan. Eerder op de dag liet het Internationaal Energie Agentschap (IEA) nog weten dat de oliemarkt nog tot diep in 2018 kan putten uit aanzienlijke voorraden die wereldwijd in opslagtanks zitten.