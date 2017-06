‘Werkgevers overvallen door personeelstekort’

Werkgevers hebben onderschat hoe snel de arbeidsmarkt aan zou trekken en daardoor ontstaan personeelstekorten. Ruim de helft van de werkgevers heeft moeite om geschikt personeel te werven, blijkt uit een onderzoek van salarisverwerker ADP, adviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij.

Komend jaar verwacht zelfs bijna twee derde van de ruim duizend ondervraagde personeelsmanagers in de problemen te komen op dit vlak. In 2016 had nog slechts 36 procent van de werkgevers problemen om vacatures vervuld te krijgen. Een jaar eerder was dat minder dan een kwart.

De problemen beperken zich niet meer tot de sectoren ICT en techniek, al zijn de problemen daar wel het grootst. Ook in de gezondheidszorg, de groot- en detailhandel en de industrie heeft meer dan 60 procent van de werkgevers moeite om functies te vervullen. Volgend jaar verwachten werkgevers in het onderwijs grote personeelstekorten.