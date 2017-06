AEX kleurt rood in middaghandel

De Amsterdamse beurs stond donderdag in de middaghandel duidelijk in de min. Ook elders in Europa kleurden de koersborden rood. Vooral tech- en consumentenbedrijven stonden onder druk. Verder kampten oliegerelateerde fondsen met de verdere daling van de olieprijzen en verwerkten de markten het Amerikaanse rentebesluit van woensdag.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel in New York 1 procent in de min op 516,42 punten. De MidKap zakte 1,8 procent tot 790,29 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs daalden tot 1,4 procent.

Sterkste daler in de vrijwel geheel rode AEX was Ahold Delhaize met een verlies van 2,5 procent. Het aandeel van het supermarktconcern reageerde op een winstwaarschuwing van de Amerikaanse branchegenoot Kroger. Ook Ahold Delhaize haalt het gros van zijn omzet in de Verenigde Staten.

Telecomconcern KPN en techbedrijf Philips hadden het ook zwaar met minnen tot 2,4 procent. Verder stonden oliegerelateerde bedrijven als Shell en SBM Offshore weer onder druk. Chipmachinefabrikant ASML leverde 2,1 procent in. Randstad was de enige winnaar met een plusje van 0,2 procent.

In de MidKap stonden de chipbedrijven Besi en ASMI bij de grootste verliezers met minnen tot 3,6 procent. Er waren geen winnaars.

Telegraaf Media Groep (TMG) verloor 1,1 procent. TMG liet weten kennis te hebben genomen van het ,,ongevraagde en onrealistische” tegenbod van Talpa op het mediabedrijf. Volgens TMG wordt het bod van Mediahuis en Van Puijenbroek nog steeds aanbevolen en gesteund door de raad van commissarissen.

Veevoerbedrijf ForFarmers kampte met een adviesverlaging door KBC en daalde 0,8 procent. Op de lokale markt steeg Esperite 8,6 procent, na aankondiging dat de Australische investeerder L1 Capital weer intekent op een financieringstranche van het stamcelbedrijf.

In Stockholm zakte Hennes & Maurits (H&M) bijna 6 procent na tegenvallende omzetcijfers. In Londen verloor IAG, de moedermaatschappij van British Airways, 4,2 procent na een adviesverlaging door Goldman Sachs.

De euro was 1,1151 dollar waard, tegen 1,1277 dollar op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 44,51 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper en kostte 46,91 dollar per vat.