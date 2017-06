Omzet detailhandel bijna 5 procent hoger

De detailhandel heeft in april gemiddeld bijna 5 procent meer omgezet dan in dezelfde maand vorig jaar. De online omzet lag zelfs bijna 18 procent hoger dan in april 2016. Webwinkels zetten 25 procent meer om. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De omzet van non-foodwinkels groeide in april met 4 procent. De verkopen waren bijna 5 procent hoger dan een jaar eerder. De winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren hebben in april voor de tiende maand op rij meer omgezet.

De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor koopdagen: op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Ook viel Pasen dit keer in april en vorig jaar in maart.