Ahold Delhaize grote verliezer op de beurs

Ahold Delhaize is vrijdag zwaar onderuitgegaan op de beurs in Amsterdam. Na nieuws dat webwinkelgigant Amazon de Amerikaanse supermarktketen Whole Foods Market overneemt, zakte de koers van het Nederlands-Belgische concern 9,5 procent in het rood.

Het moederbedrijf van Albert Heijn en Bol.com is ook in de Verenigde Staten actief en deze slag van Amazon betekent waarschijnlijk fikse concurrentie. Amazon betaalt bijna 14 miljard dollar voor Whole Foods waarmee het de grootste overname ooit is voor de internetretailer.

Ook elders in Europa werden supermarktbedrijven lager gezet door beleggers, voor wie de miljardendeal van Amazon als een grote verrassing kwam. Zo verloor Carrefour in Parijs ruim 3 procent en speelde Tesco in Londen bijna 5 procent kwijt.

Verder toonden de Europese beurzen een positief beeld. De AEX-index in Amsterdam sloot 0,4 procent hoger op 520,67 punten. De MidKap klom eveneens 0,4 procent, tot 795,18 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs dikten tot 0,9 procent aan.

Industrieel toeleverancier Aalberts Industries was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 2,3 procent. Verder viel op dat informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX in trek waren. Zij stegen elk zo’n 1,8 procent.

ArcelorMittal, dat vlak voor het beursslot een overnamedeal aankondigde, verloor 1 procent. Het staalconcern neemt samen met partner Marcegaglia de Italiaanse branchegenoot Ilva over voor 1,8 miljard euro. Daarmee krijgen ze de grootste staalfabriek van Europa in de Zuid-Italiaanse stad Tarente in handen. Aan de deal zijn ook leasekosten verbonden. Die komen neer op 180 miljoen euro per jaar.

In de MidKap eindigde Besi aan kop. De chiptoeleverancier won 3,1 procent. Roestvrijstaalproducent Aperam sloot de rij met een verlies van 2 procent.

De euro was 1,1189 dollar waard, tegen 1,1155 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 44,66 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,6 procent tot 47,21 dollar per vat.