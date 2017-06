Ahold Delhaize hard omlaag na nieuws Amazon

Ahold Delhaize ging vrijdagmiddag zwaar onderuit bij onder de hoofdfondsen aan het Damrak. Na nieuws dat webwinkelgigant Amazon de Amerikaanse supermarktketen Whole Foods Market overneemt zakte de koers van het Nederlands-Belgische bedrijf meer dan 7 procent in het rood.

Verder toonden de Europese beurzen een positief beeld. De AEX-index op Beursplein 5 stond omstreeks 15.55 uur 0,2 procent hoger op 518,74 punten. De MidKap klom 0,5 procent, tot 796,13 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs dikten tot 0,5 procent aan.

Ook elders in Europa werden supermarktbedrijven flink lager gezet door beleggers, voor wie de miljardendeal van Amazon als een grote verrassing komt. Zo verloor Carrefour in Parijs bijna 3 procent en speelde Tesco in Londen 3,5 procent kwijt. Amazon betaalt bijna 14 miljard dollar voor Whole Foods waarmee het grootste overname ooit is voor de internetretailer.

Ahold Delhaize behoorde de hele dag al bij de verliezers in de AEX vanwege zorgen over de voor het supermarktconcern belangrijke Amerikaanse markt. Het aandeel verloor een dag eerder al dik 4 procent na een winstwaarschuwing van de Amerikaanse branchegenoot Kroger. Ahold Delhaize haalt ook het merendeel van zijn omzet uit de Verenigde Staten. ING haalde om die reden Ahold Delhaize van zijn Benelux-favorietenlijst.

Industrieel toeleverancier Aalberts Industries en baggeraar Boskalis waren de sterkste stijgers in de AEX, met winsten van respectievelijk 1,9 en 1,6 procent. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX wonnen ook meer dan 1 procent. In de MidKap gingen advies- en ingenieursbureau Arcadis en chiptoeleveranicer Besi aan kop met plussen van rond 3 procent. Roestvrijstaalproducent Aperam sloot de rij met een verlies van meer dan 1 procent.

De euro was 1,1172 dollar waard, tegen 1,1155 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 44,77 dollar. De prijs van Brentolie steeg 1 procent tot 47,38 dollar per vat.