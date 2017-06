Nederland bij koplopers autoverkoop EU

Nederland behoorde in mei tot de groep landen van de Europese Unie waar de verkoop van nieuwe auto’s het sterkst steeg. De verkoop ging in ons land met 26,7 procent omhoog tot 36.484 auto’s, aldus vrijdag gepubliceerde cijfers van brancheorganisatie ACEA.

Voor de gehele EU werd vorige maand een verkoopgroei met 7,6 procent gemeten op jaarbasis, tot bijna 1,4 miljoen voertuigen. Alleen in Hongarije, Roemeniƫ en Kroatiƫ steeg de verkoop sterker dan in Nederland. Verder nam in alle grote automarkten in Europa de verkoop duidelijk toe, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, waar de verkoop juist daalde.

Volgens ACEA kwam de EU-verkoop in mei bijna uit op het niveau van mei 2007, kort voordat de economische crisis de autosector trof. Volkswagen was vorige maand het meest verkochte merk in de EU met krap 156.000 auto’s. Daarna kwam Opel en het Britse zustermerk Vauxhall, gevolgd door Renault, Fiat en Peugeot.