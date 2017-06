Goldman Sachs: werk van Londen naar Frankfurt

De Amerikaanse bank Goldman Sachs verplaatst banen van Londen naar Frankfurt nu de onderhandelingen over een Brits vertrek uit de Europese Unie op het punt staan te beginnen. Dat heeft directeur Richard Gnodde van de Europese activiteiten gezegd tegen de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

,,Wij zijn begonnen om middelen te verschuiven naar Frankfurt en andere Europese steden”, aldus Gnodde in een zondag gepubliceerd vraaggesprek. Hij voegde eraan toe dat het aantal werknemers in Frankfurt, het financiële hart van Duitsland, waarschijnlijk zal verdubbelen. Nu zijn dat er ongeveer tweehonderd.

Vanaf maandag onderhandelt Groot-Brittannië met de Europese Unie over de voorwaarden voor een vertrek. Hoewel de definitieve scheiding niet voor 2019 wordt voorzien, neemt Goldman Sachs nu al maatregelen. Het basisscenario is volgens Gnodde dat de brexit er gewoon komt. Daarom moeten plannen worden gemaakt waarmee de bank uiteindelijk in heel Europa kan blijven werken.

Dat de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt gevestigd is, geeft de Duitse stad volgens Gnodde een voordeel boven andere financiële centra, zoals Parijs, Dublin of Amsterdam. Ook speelt mee dat Duitsland zich onder leiding van bondskanselier Angela Merkel bewezen heeft als een stabiele en betrouwbare handelspartner.

Hoeveel banen Goldman Sachs precies zal schrappen in Londen, zei de topman niet. Volgens ingewijden kan dat aantal oplopen tot wel duizend. De bank heeft nu nog zo’n 6000 bankiers rondlopen in The City.