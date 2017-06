Oliefondsen omlaag op gemengd Wall Street

De aandelenmarkten in New York zijn woensdag met een wisselend beeld gesloten. De oliegerelateerde fondsen op Wall Street stonden opnieuw onder druk door de verder dalende olieprijzen. Softwarebedrijf Adobe Systems behoorde tot de winnaars dankzij meevallende kwartaalcijfers en goede vooruitzichten.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 21.410,03 punten. De brede S&P 500 noteerde 0,1 procent in het rood, op 2435,61 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 6233,95 punten.

Adobe steeg 2,4 procent. Het bedrijf achter onder meer Photoshop kwam met cijfers en vooruitzichten die beter waren dan waar kenners rekening mee hielden. Branchegenoot Red Hat sprong 9,6 procent omhoog, eveneens geholpen door sterke kwartaalprestaties.

De resultaten van FedEx vielen ook goed bij beleggers. Het koeriersbedrijf profiteerde afgelopen kwartaal volop van de groei van online winkelen en zette daardoor een recordwinst in de boeken. Het aandeel FedEx klom 1,6 procent in waarde.

Chipproducent Advanced Micro Devices (AMD) had ook een goede dag met een plus van 10,6 procent. AMD kwam met details over een nieuwe superprocessor. Rivaal Intel ging echter 0,8 procent omlaag, onder druk van een adviesverlaging door BofaML.

De olieprijzen gingen weer omlaag, na de flinke daling een dag eerder. Er kwamen cijfers over de Amerikaanse olievoorraden. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,4 procent tot 42,48 dollar en Brentolie dook 2,7 procent omlaag tot 44,76 dollar per vat.

De oliefondsen moesten daardoor net als een dag eerder terrein prijsgeven. Zo verloren maatschappijen als Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips tot 1,9 procent en oliedienstverleners als Baker Hughes, Schlumberger en Halliburton gingen tot 2,7 procent onderuit. Andere verliezers waren machinebouwer Caterpillar (min 3,3 procent) en industrieconcern General Electric (min 1,2 procent).

De euro was 1,1165 dollar waard, tegen 1,1144 dollar bij het slot van de Europese beurshandel eerder op de dag.