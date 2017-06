Kleine minnen bij opening Wall Street

Oracle, dat met kwartaalcijfers kwam, noteerde in de eerste handelsminuten 10,5 procent hoger. De sterk groeiende vraag naar clouddiensten hielp de producent van bedrijfssoftware aan een hogere omzet en winst en dat viel in de smaak bij beleggers.

Bij de bedrijven was er onder meer aandacht voor American Airlines, omdat Qatar Airways een belang van 10 procent wil nemen in zijn samenwerkingsparter. Het aandeel ging door dit nieuws 3 procent omhoog.

De beurzen in New York zijn donderdag licht lager aan de handel begonnen. De olieprijs blijft voor beleggers een reden tot zorg. Die daalde de afgelopen tijd sterk, al was er donderdag wel een licht herstel te zien. Wall Street verwerkt verder onder meer cijfers over de Amerikaanse uitkeringsaanvragen.

