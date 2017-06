‘Harley-Davidson aast op Italiaans Ducati’

De Amerikaanse motorenfabrikant Harley-Davidson wil zijn Italiaanse concurrent Ducati kopen. Het bedrijf is daarover in gesprek met de huidige eigenaar, het Duitse autoconcern Volkswagen. Dat meldde zakenkrant The Wall Street Journal vrijdag op gezag van bronnen rond de onderhandelingen.

De gesprekken zouden zich nog in een vroeg stadium bevinden. Van exclusieve onderhandelingen is dan ook nog geen sprake. Eerder al werd bekend dat Audi, het onderdeel van de Volkswagen-groep waar Ducati formeel onder valt, zakenbank Evercore heeft ingeschakeld om de interesse voor het Italiaanse motormerk te peilen. Ook enkele investeerders zouden belangstelling hebben getoond.