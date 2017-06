Beursweek begint rustig en met lichte winst

De Europese aandelenmarkten zijn maandag met overwegend lichte winsten de handel uitgegaan. De vrijwel lege nieuwsagenda bood beleggers op de eerste handelsdag van de week weinig aanknopingspunten. De oliemarkt maakte pas op de plaats na de sterke prijsdaling van vorige week.

In Amsterdam sloot de toonaangevende AEX-index 0,2 procent hoger op 520,62 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 808,45 punten. De belangrijkste beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs gingen 0,3 tot 0,6 procent omhoog.

De Italiaanse regering keurde zondag een noodwet goed voor de afwikkeling van Banca Popolare di Vicenza en Veneto Banca. Branchegenoot Intesa Sanpaolo is in de markt om enkele gezonde onderdelen voor een symbolisch bedrag over te nemen. Dat aandeel steeg 3,5 procent.

Concurrenten UniCredit en Mediabanca kregen er 2,2 en 2,8 procent bij. Mede dankzij het positieve sentiment rond banken ging de hoofdgraadmeter op de beurs in Milaan 0,8 procent omhoog. In Amsterdam wonnen ABN AMRO en ING respectievelijk 0,7 en 0,5 procent.

Oliedienstverlener SBM Offshore was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 1,9 procent. Bierbrouwer Heineken volgde met een winst van 1,1 procent. Biotechbedrijf Galapagos deelde de laatste plaats met digitaal beveiliger Gemalto, beide aandelen verloren 1,6 procent.

In de MidKap was luchtvaartgroep Air France-KLM veruit de sterkste stijger met een winst van 4,9 procent. Natuurvoedingsproducent Wessanen won 3,2 procent. Onderaan bij de middelgrote fondsen stond ingenieursbureau Arcadis met een min van 2,6 procent.

Nestlé won 4 procent in Zürich. Third Point heeft een belang van ruim 1 procent opgebouwd in het Zwitserse voedingsmiddelenbedrijf. Het activistische hedgefonds wil onder andere dat Nestlé het belang in cosmeticabedrijf L’Oréal verkoopt en eigen aandelen inkoopt.

De euro was 1,1190 dollar waard, tegen 1,1200 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 43,32 dollar. De prijs van Brentolie ging 0,5 procent omhoog naar 45,72 dollar per vat.