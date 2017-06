De containerterminals van havenbedrijf APM, waaronder die in Rotterdam, liggen wereldwijd plat door IT-problemen. Het Deense moederbedrijf Maersk meldt dat er sprake is van een cyberaanval. Ook de websites van de bedrijven zijn niet bereikbaar.

Over de precieze reikwijdte van de problemen kon een woordvoerder van APM geen uitspraak doen. In ieder geval is de APM Terminal in New York ook getroffen.