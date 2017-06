Aantal vliegreizigers blijft hard groeien

De passagiersstroom op Nederlandse luchthavens is in het eerste kwartaal van dit jaar flink blijven groeien. In totaal reisden 15,5 miljoen mensen via Schiphol of een van de vier regionale vliegvelden, 9 procent meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De nationale luchthaven verwerkte ruim 14 miljoen passagiers, 8,5 procent meer dan in de eerste drie maanden van 2016. De op een na grootste luchthaven, Eindhoven Airport, was goed voor ruim 1,1 miljoen reizigers. Dat is een vijfde meer dan een jaar eerder.

Groningen Airport Eelde ontving een kleine 31.000 reizigers, een groei van ruim 30 procent. Dat is met name te danken aan een toename van het aantal lijnvluchten. Maastricht Aachen Airport zag het aantal passagiers met 4,6 procent teruglopen naar ruim 18.500. Op Rotterdam The Hague Airport daalde het aantal reizigers met 0,7 procent tot 321.000.

De hoeveelheid vracht op de Nederlandse luchthavens nam in het eerste kwartaal met 5 procent op jaarbasis toe. Schiphol was goed voor een groei van 8 procent tot ruim 420.000 ton. Op Maastricht Aachen Airport leed het goederenvervoer sterk onder het vertrek vorig jaar van vrachtmaatschappij Cargolux. Het volume zakte met bijna 40 procent naar ruim 15.500 ton.