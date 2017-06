Banken kiezen eigen lijn bij coffeeshops

Nederlandse banken kiezen hun eigen lijn bij het aangaan van relaties met coffeeshops. Er zijn geen gezamenlijke afspraken over de sector, stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) naar aanleiding van een onderzoek van Het Financieele Dagblad en Investico waaruit bleek dat 30 procent van de coffeeshops onderpand is in een hypotheek.

,,Het is een individuele keuze van banken, maar ze hebben wel de plicht te kijken naar integriteitsrisico’s”, stelt een woordvoerder van de NVB. De grote Nederlandse banken geven dan ook aan verschillende benaderingen te hebben voor coffeeshops. ABN AMRO en de Volksbank melden geen hypotheken meer te verlenen aan coffeeshops. De Rabobank laat weten ,,zeer terughoudend” te zijn.