Euro naar hoogste peil in tijden

De koers van de euro is de laatste dagen in rap tempo opgelopen, tot het hoogste niveau in meer dan een jaar tijd. Op de financiële markten zijn beleggers zich zorgen gaan maken dat de Europese Centrale Bank (ECB) wil beginnen met het afbouwen van zijn stimuleringsmaatregelen voor de economie.

De euro werd donderdag in de loop van de avond verhandeld voor ruim 1,14 dollar. Enkele dagen terug zat de koers nog onder de 1,12 dollar. Dat is op de valutamarkten, in zo’n korte tijd, een behoorlijke stijging.

De sterke opmars begon dinsdag na een speech van ECB-president Mario Draghi op een conferentie in Portugal. Hij zinspeelde daar volgens kenners op een geleidelijke afbouw van het ruime monetaire beleid dat de ECB nu nog hanteert. Het centralebankhoofd stelde onder meer dat het door de huidige maatregelen een kwestie van tijd is voordat ook de nog altijd achterblijvende inflatie gaat aantrekken.